Tg News – 5/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Funerali di Giulia, il padre: “La sua morte ci spinga a cambiare” - Agrigento, donna sfregiata al volto dal marito - Arrestata la figlia dell’amante di Messina Denaro - Onu: “A Gaza situazione apocalittica” - Covid, raddoppiano i contagi in Italia - In Italia cresce la povertà sanitaria - Ploom X rafforza la presenza di JTI in Italia - Previsioni 3B Meteo 6 Dicembre gsl