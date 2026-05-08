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Tg News – 8/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sempio intercettato “Chiara non doveva mettere giù il telefono” - Famiglia Poggi “Carabinieri condizionati da contesti opachi” - Omicidio Diabolik, assolto Calderon, ribaltata condanna ergastolo - Donna uccisa in casa a Piacenza, si cerca il marito - Hormuz, Teheran sequestra la petroliera Ocean Koi - Rubio vede Meloni e Tajani per il disgelo Usa-Italia - Papa Leone a Pompei e a Napoli, vede la mamma di Domenico - A2A, in un volume la sfida dei comunicatori del futuro - Previsioni 3B Meteo per 9 Maggio mrv