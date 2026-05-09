Colpo all’Atm con l’escavatore nel Nuorese, 4 arresti

NUORO (ITALPRESS) - I carabinieri della compagnia di Bitti (Nuoro) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro uomini accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L'indagine ha permesso di far luce sull'assalto ai danni dell'ufficio postale di Bitti il 2 settembre dello scorso anno. col3/mca1 (Fonte video: Carabinieri Nuoro)