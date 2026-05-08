Napoli, attiviste Peta fermano Papamobile per protesta contro le corride

NAPOLI (ITALPRESS) - La celebrazione di Papa Leone per il primo anniversario della sua elezione a Napoli è stata interrotta, per alcuni istanti, da due sostenitrici di Peta che indossavano magliette con la scritta "La corrida è peccato" e con cartelli che sollecitavano il Pontefice a condannare "questo bagno di sangue". col3/mca3 (fonte video: PETA UK)