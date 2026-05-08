Leone XIV saluta i fedeli dalla Papamobile in piazza del Plebiscito a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) - È arrivato con la Papamobile in piazza del Plebiscito il pontefice Papa Leone XIV. Dopo la celebrazione in Duomo tutto pronto per l'incontro con la città di Napoli: circa 30mila i fedeli che attendevano il Santo Padre. Prima di lasciare la cattedrale, il Pontefice ha salutato il clero e i fedeli, attraversando la navata principale, con strette di mano e sorrisi cordiali. xc9/col3/mca3