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Tg News – 30/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Patriarcato di Gerusalemme: “La questione dei riti di Pasqua è risolta” - Altri due soldati Unifil morti in Libano, tre vittime in poche ore - Trump: “Progressi con l’Iran, senza intesa distruggeremo Kharg” - Tajani: “Contraccolpi dal referendum ma nessuno pensa ad elezioni anticipate” - Decreto bollette, il Governo mette la fiducia alla Camera - Dimessa dall’ospedale la prof accoltellata a Trescore (Bg) - A Perugia arrestato un 17enne, progettava una strage a scuola - Agricoltura, Lollobrigida: “Sui costi di produzione non si può più perdere tempo” - Previsioni 3B Meteo 31 Marzo azn