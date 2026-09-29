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Tg News – 29/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mosca alla Nato “Difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale” - Regeni, difensori 007 egiziani pronti a fare ricorso in Appello - Caso Garlasco, su Stasi difensori al contrattacco - Madre e figlia avvelenate con ricina, Di Vita in Questura con device - Polizia spagnola sgombera campo migranti di Ceuta - Ue, “Sarà inverno impegnativo, prezzi energia molto alti” - Dopo Eni e Ip anche Q8 mette un tetto a prezzo carburanti - Tumore al seno, al via la campagna Lilt for Women–Nastro Rosa per la prevenzione - Previsioni 3B Meteo 30 Settembre azn