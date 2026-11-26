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Tg News – 26/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Attacco iraniano con droni in Kuwait, morti due tecnici italiani - La lettera di De Gennaro, Meloni “Vicenda che mi ha scioccato” - Uccide la compagna nel Pistoiese, poi si butta da un viadotto dell’A1 - Nodo bilancio al Consiglio Europeo, Meloni “Lontani da soluzione” - Londra chiede a 100mila riservisti di tenersi pronti in caso di guerra - Nuovo record di sbarchi di migranti alle Canarie - Black Friday, Confcom: giro d’affari da 6,6 miliardi - Italpress e la tv libica Hasad firmano accordo di cooperazione - Previsioni 3B Meteo 27 Novembre azn