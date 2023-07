Tg News – 25/7/2023

In questa edizione: - Palermo brucia, a Milano e Lombardia nubifragi con gravi danni - Meloni: sì al dialogo sul salario minimo - Un protocollo sui rischi del caldo al lavoro - Cremlino: impossibile tornare a patto sul grano - Il Papa a un trans: “Dio ci ama per come siamo” - Previsioni 3B Meteo 26 Luglio gsl/gtr