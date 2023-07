Tg News – 24/7/2023

In questa edizione: - Bruciano Rodi e Corfù, 17 villaggi evacuati - Spagna, popolari primi, crolla Vox - Droni ucraini contro Mosca, per russi “attacco terroristico” - Suicidio assistito, secondo caso in Italia - Caldo, + 30% accessi in Pronto Soccorso in Italia - Twitter cambia logo, arriva una X - In Italia cresce la raccolta della carta - Previsioni 3B Meteo 25 Luglio /gtr