Tg News – 24/3/2023

In questa edizione: Fosse Ardeatine, Mattarella al Sacrario di Roma – Il capo del Pentagono avverte la Cina – Borse di nuovo sotto pressione, lavoro in crescita – Francia, la mobilitazione va avanti – Covid, l’incidenza scende, Rt in lieve aumento – Torino, riacquista la vista con autotrapianto di cornea – "Per la pace", da Eni Foundation un progetto per le famiglie ucraine – Previsioni del tempo 3B Meteo per il 25 Marzo /gtr