Tg News – 23/3/2023

In questa edizione: - Meloni al Consiglio Ue: passi avanti sui migranti - Oristano, maxi frode fiscale da 200 milioni - Rovigo, esplosione in aula, due ragazzi feriti - Strage Piazza della Loggia a Brescia, si torna in aula - Camera approva commissione d’inchiesta su Orlandi e Gregori - E-Commerce, Amazon lancia le offerte di Primavera - Previsioni del tempo 3B Meteo per il 24 Marzo /gtr