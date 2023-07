Tg News – 21/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Arrivano i bollini rossi per allerta caldo per lavoratori - Piogge e grandinate forti al nord, a Varese fulmine colpisce casa - Donnarumma aggredito e rapinato in casa a Parigi - Zaki sarà a Bologna Sabato, poi il matrimonio in Egito - Rogo Rsa a Milano, in Duomo i funerali delle 6 vittime - La Procura indaga sulla morte di Purgatori - Pnrr: Vodafone, il piano "Sanità Connessa" parte da Bari - Previsioni 3B Meteo 22 Luglio /gtr