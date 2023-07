Tg News – 20/7/2023

In questa edizione: - Maltempo in Veneto, 110 feriti dalla grandinata - 2022, anno più caldo e meno piovoso - Grazia per Patrick Zaki, torna in Italia - Ucraina, bombe su Mykolaiv, ucciso un civile - Indagato Corona, arrestati carabiniere e politico - Salario minimo a 9 euro per tutti, voto slitta a martedì - Da Arbolia un nuovo bosco urbano nel Bergamasco - Previsioni 3B Meteo 21 Luglio gsl