Tg News – 18/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Svolta omicidio Alatri, Thomas ucciso per errore - Ubriaco e senza patente investe due 15enni, uno muore - Mosca: nuovi attacchi in Crimea, Kiev replica - Onu: ondate di caldo sempre più intense - Commissariata la Mondialpol per caporalato - Al Sud un dipendente su 4 sotto 9 euro l’ora - A Milano nasce un nuovo market solidale - Previsioni 3B Meteo 19 Luglio gsl