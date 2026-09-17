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Tg News – 17/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crosetto “Navi italiane da Bab El-Mandeb senza attendere Ue” - Bollo auto, Meloni “Non vale solo per il 2027, misura strutturale” - Carney al Parlamento Europeo “Insieme siamo più forti” - Le minacce di Trump “Valuto stop commercio con Ue” - Ucraina, drone cade vicino al confine con la Polonia - Garlasco, archiviata accusa corruzione per ex Pm Venditti - Bimbo di 5 anni precipita dal balcone, era solo in casa - Mattarella “La difesa deve fondarsi su strumenti militari avanzati” - Previsioni 3B Meteo 18 Settembre gsl