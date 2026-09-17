Lagalla “Nuovo stadio a Palermo per le sfide del calcio internazionale”

ROMA (ITALRESS) - "La città di Palermo ha fatto un percorso importante per quanto riguarda gli impianti sportivi, soprattutto ci stiamo impegnando nell'ultimo periodo nel restituire ai palermitani uno stadio che possa accettare le sfide del calcio moderno e del calcio internazionale". Così Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, a margine del convegno intitolato "Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare", presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati. "Grazie a una collaborazione intensa, duratura e leale tra l'amministrazione comunale e regionale e il Palermo abbiamo presentato un dossier corposo e rispettoso delle scadenze Uefa per poter essere inclusi negli stadi per Euro 2032. Stiamo lavorando su questo con la società, che dal lato sportivo ha già dato soddisfazioni in questa prima parte di stagione", conclude Lagalla. ari/gsl