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Diga di Cancano, in Valtellina A2A rimuove i sedimenti con il robot Teti
SONDRIO (ITALPRESS) - Per la prima volta in Italia, un robot subacqueo rimuove i sedimenti dal fondale di un bacino idroelettrico senza svuotarlo. Si tratta del Progetto Teti: una soluzione pensata da A2A per tutelare l'acqua e, allo stesso tempo, rendere più efficiente la produzione di energia green. La sperimentazione è in corso alla diga di Cancano, in Valtellina, dove il gruppo testa questa tecnologia. mrc/gtr