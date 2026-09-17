A luglio il debito pubblico scende a 3.200 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Scende a luglio il debito delle Amministrazioni pubbliche. Secondo i dati diffusi nell’ultimo bollettino della Banca d’Italia dedicato a finanza pubblica, fabbisogno e debito, il debito è diminuito di 1,5 miliardi di euro rispetto al mese precedente, attestandosi a 3.200 miliardi. Il calo riflette soprattutto l’andamento della cassa. A luglio, infatti, le Amministrazioni pubbliche hanno registrato un avanzo di 16 miliardi di euro. Un risultato che ha contribuito alla riduzione del debito, anche se una parte dell’effetto è stata compensata dall’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro che ha incrementato le proprie disponibilità. A incidere sul dato finale sono stati anche altri fattori, tra cui gli effetti legati alle emissioni e ai rimborsi dei titoli di Stato, oltre alle variazioni dei tassi di cambio e alla rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione. La riduzione del debito ha interessato soprattutto le Amministrazioni centrali, mentre è diminuito anche quello di quelle locali. È rimasto invece invariato il debito degli enti di previdenza. Stabile, infine, la vita media residua del debito, che resta a quasi 8 anni. gsl