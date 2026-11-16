Londra, a Rouleur Live ICE Agenzia festeggia i suoi 100 anni

LONDRA (ITALPRESS) - Agenzia ICE ha celebrato i suoi cento anni a Rouleur Live 2026, tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al ciclismo e all’industria della bicicletta di alta gamma. Una vetrina strategica per promuovere il Made in Italy nel Regno Unito, mercato di grande interesse per la crescita e la passione dei consumatori verso il mondo delle due ruote. mgg/gsl