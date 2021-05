Tg News – 12/5/2021

In questa edizione del Tg News del 12 maggio 2021 troverete: Rimandata la decisione sul coprifuoco Troppi rifiuti in spiaggia, l'allarme di Legambiente Lieve calo della produzione industriale a marzo 2021 La 'Strategia Zero Emissioni' della Commissione europea