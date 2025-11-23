Home Video News Giovani Tg Giovani – 23/11/2025 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 23/11/2025 23 Novembre 2025 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Salviamo le nostre spiagge! - Maestra di scacchi a 15 anni - Comunità...energetiche fsc/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Sorsi di Benessere – Un pesto di cavolfiore salutare e pratico Ambiente Cop30, Pichetto “Ue può dirsi soddisfatta” esteri Ucraina, Tajani “L’Europa deve essere protagonista dell’accordo di pace” Pillole Sanità, intelligenza artificiale tra opportunità e nodi etici Cronaca Minacce a un professore, arrestato a Torino il tiktoker Don Alì