Finale Coppa Italia Lazio-Inter, Mattarella “In campo lealtà e correttezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Si va in campo per misurarsi con se stessi, anche grazie agli avversari. È il vero spirito sportivo: correttezza, lealtà e rispetto degli altri saranno assicurati". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro al Quirinale con le squadre finaliste di Coppa Italia, Lazio e Inter. mec/glb/mca2 (Fonte video: Quirinale)