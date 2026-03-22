Home Video News Giovani Tg Giovani – 22/3/2026 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 22/3/2026 22 Marzo 2026 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Quanto pesa il vostro zaino? - Lo shopping tax free piace ai ragazzi - “Allenare alla vita”, la visione di Pellai fsc/azn ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Sorsi di Benessere – Una tisana che aiuta a riposare meglio Cronaca Blitz della Polizia nel Modenese, bloccata banda che assaltava portavalori Pillole Galtarossa presidente Federcanottaggio”Verso LA28 ripartendo da idee di Tizzano” Cronaca Pecoraro Scanio “L’arte italiana del presepe merita riconoscimento dell’Unesco” Cronaca Maxi operazione antidroga a Roma, 12 arresti nel quartiere Quarticciolo