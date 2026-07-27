Subito tre argenti per l’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - Tre medaglie, tutte d'argento, nelle prime due giornate di finali individuali per l'Italscherma ai Mondiali di Hong Kong, in corso sulle pedane della Asia-World Arena. A rompere il ghiaccio sono stati due azzurri delle Fiamme Oro, Giulia Rizzi nella spada e Filippo Macchi nel fioretto: la friulana si è arresa alla coreana Song Sera per 9-8 alla priorità, mentre il toscano ha ceduto per 15-2 al ceco Choupenitch. Ed è d'argento anche il romano delle Fiamme Oro Davide Di Veroli nella spada, piegato 12-11 dallo svizzero Malcotti nell'assalto per il titolo iridato. mc/gtr