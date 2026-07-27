No Tav, Sala “Violenze sono un atto criminale, sinistra non è indulgente”

No Tav, Sala “Violenze sono un atto criminale, sinistra non è indulgente”

MILANO (ITALPRESS) - "A me spiace che alla mia parte politica si dia una colpa di essere indulgente nei confronti di alcune manifestazioni violente. Non mi pare che dalle parole del mio collega Lo Russo", sindaco di Torino, "sia emersa alcuna indulgenza. La mia opinione personale è che certamente si tratta di un atto criminale, oltretutto perpetrato da persone che fanno fatica a sapere cos'è, che benefici porta, che problematiche può avere la Tav. C'è una voglia della violenza per la violenza. Io non credo che noi a sinistra siamo indulgenti, dobbiamo stare attenti a non rischiare di mostrarlo. Detto ciò, ho molto apprezzato le parole del mio collega" Lo Russo. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro, commentando le polemiche politiche seguite alle violenze dei no Tav in Val di Susa. xm4/col5/gsl