Rocca “Casa Comunità di Civitavecchia passaggio importante”

ROMA (ITALPRESS) - E' stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Si tratta di due interventi strategici per il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio e per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini. All’evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e agli operatori sanitari. "La casa della comunità è un passaggio importante, sia per l'integrazione dei servizi sociosanitari, sia per la presa in carico dei pazienti più fragili - ha detto Rocca - Ovviamente più a tutti i servizi ambulatoriali che sono confluiti all'interno di questa struttura, e il pronto soccorso è un rafforzamento importante. Ci sono stati dei problemi nella fase di esecuzione, finalmente si è risolto; oggi inauguriamo. Noi stiamo rafforzando anche attraverso altri interventi, la radioterapia; insomma, stiamo cercando di fare una piccola rivoluzione anche sul litorale nord". pc/r