Tg Economia – 3/10/2022

In questa edizione: - La povertà colpisce 3 milioni di famiglie italiane - Aeroporti, ad agosto raggiunti 19 mln di passeggeri - Marmomac, operatori in netta crescita rispetto al 2021 - Recovery Fund, 21 miliardi in arrivo abr/fsc/gsl