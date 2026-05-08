Alpitour World rafforza sicurezza e assistenza contro le tensioni globali

MILANO (ITALPRESS) - In uno scenario internazionale sempre più instabile, tra tensioni geopolitiche e incertezze globali, il turismo cambia prospettiva: non conta più soltanto scegliere una meta, ma sentirsi tutelati lungo tutto il viaggio. È su questo concetto che Alpitour World rilancia il ruolo del grande gruppo turistico integrato come punto di riferimento per sicurezza, assistenza e affidabilità. Protezione e serenità diventano così il cuore del racconto della nuova campagna media del gruppo. f50/mgg/gtr (Video in collaborazione con Alpitour World)