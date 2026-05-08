Ricerca Deloitte, cresce la fiducia degli italiani nelle polizze assicurative

ROMA (ITALPRESS) - L'impatto della normativa in materia di “Value for Money” e il valore dei prodotti assicurativi come percepito dal cliente. Questi i temi al centro di un convegno nella sede di Deloitte a Roma, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, regolatore e industria assicurativa. Durante l’incontro, è stata presentata la ricerca “Value for Money: il valore del cliente come fattore di successo per l’industria assicurativa” realizzata da Deloitte, con la sponsorizzazione di Generali, che analizza l’evoluzione delle preferenze di acquisto dei consumatori rispetto ai prodotti di investimento assicurativo mec/col3/azn