Caro energia, Costantini (Cna) “Impatto di almeno 1000 euro/anno per famiglia”

ROMA (ITALPRESS) - "Il caro energia ha un impatto di oltre 1.000 euro all'anno per una famiglia tipo, e per i nuclei con due figli e due auto si superano i 1.500 euro per bollette, carburanti e generi alimentari. Servono interventi mirati per salvaguardare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese". Lo ha dichiarato il presidente della CNA, Dario Costantini. abr/mca1 (Fonte video: CNA)