Tg Economia – 16/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In forte crescita l'interesse delle imprese per l'Intelligenza artificiale - Geopolitica, imprese e IA al centro del Forum di Confindustria Romania - Ancora in calo il mercato dei veicoli commerciali - Fisco, ecco come funziona l'evasometro abr/mr