Tg Economia – 15/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Confcommercio, l'illegalità costa alle imprese 39 miliardi - Ue e Giappone rafforzano la cooperazione sul digitale - A New York una "vetrina" delle eccellenze italiane - Allo studio una flat tax al 5% per i neoassunti under 30 abr/gtr