Tg Ambiente – 6/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Rigenerazione oli minerali usati, l’Italia batte Europa - Per gli italiani la transizione energetica è una grande opportunità - Verde urbano, il progetto "Riforestazione" fa tappa a Palermo - Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, oltre 5° sopra la media mgg/gtr/col