Tg Ambiente – 2/1/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ambientalisti chiedono un’agricoltura più sostenibile - Qual è l’impatto ambientale dei Bitcoin? - Viticoltura, dalla Pac opportunità per sfida green - Il riscaldamento globale minaccia l’Antartide abr/gtr/col