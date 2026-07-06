KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Sale a 10 vittime il bilancio dell’attacco sferrato dalla Russia sull’Ucraina durante la notte con missili balistici. Lo confermano le autorità locali, sottolineando che solo a Kiev sono almeno 9 i morti e 46 i feriti. Un edificio residenziale sarebbe stato parzialmente distrutto. Anche nel distretto di Butcha una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco contro Kiev.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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