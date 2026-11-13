Terziario, in Europa produzione in lieve aumento

ROMA (ITALPRESS) - La produzione di servizi destagionalizzata è cresciuta dello 0,3% ad agosto 2026 rispetto a luglio, sia nell’area euro sia nell’intera Ue. Lo rileva l’Eurostat. Su base annua l’incremento è del 2,2% nell’Eurozona e del 2,1% nell’Ue, a conferma di un settore che mantiene un passo solido. A trainare il dato è soprattutto l’informazione e comunicazione, in crescita dell’1,2% sul mese e del 5,9% sull’anno nell’area euro. Positivi anche immobiliare e servizi amministrativi, mentre le attività professionali, scientifiche e tecniche registrano un lieve rallentamento. Sul fronte dei Paesi, la Romania guida i rialzi mensili con un +5,2%, davanti a Malta e Portogallo. Le flessioni più marcate si registrano in Lussemburgo, Bulgaria e Danimarca. Nel confronto con agosto 2025 spiccano invece in netta crescita Slovacchia con quadi dieci punti, seguita da Grecia e Malta, mentre scendono Ungheria, Danimarca e Italia. sat/azn