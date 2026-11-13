Economia sociale, Borgonzoni “Festival sono motore di promozione del territorio”

FORLÌ (ITALPRESS) - "I festival sono importanti anche perché contribuiscono ad attrarre un turismo di respiro nazionale. Se un festival rimane circoscritto alla dimensione locale, rischia di perdere parte della propria vocazione, che dovrebbe essere quella di andare oltre i confini del territorio in cui nasce. Quando si vuole raccontare e valorizzare ciò che di significativo una città o una provincia possiede, l’obiettivo deve essere quello di raggiungere un pubblico più ampio". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, a margine del Festival dell'Economia Sociale a Forlì. f29/mgg/gtr