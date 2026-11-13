Beni confiscati, Laganà “Enti territoriali al centro del riutilizzo sociale”

FORLÌ (ITALPRESS) - "Al 31 dicembre 2025, i beni destinati" attraverso il processo di assegnazione e restituzione alla collettività, "erano oltre 27.000. Di questi, circa tre quarti erano destinati agli enti territoriali, quindi ai Comuni, alle Province e alle Regioni. Questi enti possono successivamente decidere come utilizzare i beni: ad esempio, destinarli a uffici e finalità istituzionali oppure assegnarli agli enti del Terzo settore attraverso appositi bandi". Lo ha detto Maria Rosaria Laganà, Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), a margine del Festival dell'Economia Sociale a Forlì. "Una percentuale decisamente più ridotta - aggiunge - riguarda invece i beni destinati alle amministrazioni statali, attraverso l'Agenzia del Demanio. Si tratta, ad esempio, di immobili destinati a diventare caserme, alloggi per le Forze dell'ordine o sedi di uffici pubblici". f29/mgg/gsl