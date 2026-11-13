Pil in crescita ma l’inflazione torna a preoccupare

ROMA (ITALPRESS) - Pil in crescita, ma torna a correre l’inflazione. È il quadro delineato dall’Istat nelle nuove previsioni economiche: il prodotto interno lordo italiano dovrebbe aumentare dello 0,9% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. A trainare la crescita sarà soprattutto la domanda interna, mentre il contributo della componente estera resterà sostanzialmente nullo. A preoccupare è però la risalita dei prezzi, spinta dal rincaro delle materie prime e dai maggiori costi energetici, con possibili ripercussioni anche sulle bollette. La crescita resta comunque fragile. Dopo un primo semestre positivo, nel terzo trimestre il Pil si è fermato. Anche la spesa delle famiglie è destinata a rallentare, nonostante il sostegno della tenuta dell’occupazione e del ricorso ai risparmi. Rallentano inoltre gli investimenti, complice il ridimensionamento degli incentivi pubblici e il progressivo esaurimento del Pnrr.Commercio Ue, Stati Uniti e Cina i principali partner nel secondo trimestre. /gtr