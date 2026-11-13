Tg Sport – 13/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'Italia batte 3-1 la Francia in rimonta e vola in testa al girone - Mancini elogia i giovani, Zidane riconosce la superiorità azzurra - Il Napoli punta su Varela del Monza e monitora Zirkzee - Tribunale Federale dichiara non luogo a provvedere su ricorso Galliani - Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United - Errani e Paolini imbattute alle WTA Finals, volano in semifinale - Mattarella riceve al Quirinale i campioni paralimpici 2026 azn