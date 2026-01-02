Terremoto nella regione centrale del Messico, scossa di magnitudo 6.5

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Un sisma di magnitudo 6.5 sulla scala Richter ha colpito la regione centrale del Messico. Secondo il Servizio Sismologico Nazionale (Ssn), l’epicentro della scossa è stato localizzato nella cittadina di San Marcos, in una località non distante da Acapulco. Secondo i media locali non sono registrati al momento danni gravi. Nella capitale Città del Messico si sono verificate delle interruzioni della corrente elettrica. La presidente, Claudia Sheinbaum, ha dovuto sospendere la conferenza stampa programmata a causa delle scosse di terremoto.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).