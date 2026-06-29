ROMA (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato oggi che l’Iran ha raggiunto un accordo con il Qatar per lo sblocco di 6 miliardi di dollari su un totale di 12 miliardi di asset iraniani congelati nella penisola araba. Lo riporta la Tv al Arabiya.

“Conformemente agli accordi raggiunti, sarà rimosso il congelamento su 6 miliardi di dollari dei fondi iraniani presenti in Qatar e saranno restituiti al Paese”, ha dichiarato Pezeshkian in un comunicato diffuso dalla presidenza iraniana. Il capo di Stato ha aggiunto che “l’attenzione è attualmente concentrata sul recupero della parte rimanente di questi fondi”.

Fonti informate avevano in precedenza rivelato che Stati Uniti e Qatar stanno collaborando per creare un meccanismo che permetta a Teheran di utilizzare parte degli asset congelati per l’acquisto di beni umanitari.

Secondo un fonte vicina ai colloqui, squadre tecniche iraniane e americane terranno a Doha, nei prossimi giorni, un incontro per l’attuazione del memorandum d’intesa. I mediatori hanno inoltre istituito canali di comunicazione per ridurre il rischio di escalation in caso di incidenti, e i negoziati tecnici proseguiranno. La sessione dovrebbe affrontare anche la questione dello Stretto di Hormuz, teatro negli ultimi due giorni di scambi di colpi tra Iran e Stati Uniti, che aveva rischiato di compromettere il cessate il fuoco e i futuri negoziati tra le due parti.

– Foto Ipa Agency –

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