Luciano D’Amico vince alle elezioni suppletive a Chieti, il Campo Largo strappa un seggio alla Camera alla maggioranza

IPA65512114 - Abruzzo Elezioni 2024 - I Candidati Marco Marsilio e Luciano D'Amico. In foto Luciano D'amico

CHIETI (ITALPRESS) – Luciano D’Amico (Pd-Avs-Casa Riformista-Avanti Psi-Rifondazione Comunista-Movimento 5 Stelle) ha vinto le elezioni suppletive per la Camera a Chieti e provincia. Con il 57,61% delle preferenze, l’esponente del campo largo ha sconfitto Mario Colantonio (Fratelli d’Italia-Lega-Noi Moderati Ppe-Unione di Centro-Forza Italia-Ppe) che si è fermato al 36,76%. Le suppletive erano state convocate dopo le dimissioni del deputato della Lega Alberto Bagnai nominato all’Antitrust.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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