Luciano D’Amico vince alle elezioni suppletive a Chieti, il Campo Largo strappa un seggio alla Camera alla maggioranza

CHIETI (ITALPRESS) – Luciano D’Amico (Pd-Avs-Casa Riformista-Avanti Psi-Rifondazione Comunista-Movimento 5 Stelle) ha vinto le elezioni suppletive per la Camera a Chieti e provincia. Con il 57,61% delle preferenze, l’esponente del campo largo ha sconfitto Mario Colantonio (Fratelli d’Italia-Lega-Noi Moderati Ppe-Unione di Centro-Forza Italia-Ppe) che si è fermato al 36,76%. Le suppletive erano state convocate dopo le dimissioni del deputato della Lega Alberto Bagnai nominato all’Antitrust.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).