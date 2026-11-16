Sciopero 20 novembre, Salvini “Mio dovere garantire il diritto di viaggiare agli italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Agli ennesimi attacchi di alcuni esponenti della Cgil, come sempre, rispondiamo con il lavoro, ribadendo l’assoluto rispetto per tutti coloro che venerdì sceglieranno di scioperare. Il mio dovere, come ministro dei Trasporti, è garantire una giornata quanto più normale possibile alle decine di milioni di italiani che hanno il diritto di andare al lavoro, a scuola, in ospedale o dovunque il prossimo venerdì. Nel pieno rispetto delle norme, farò tutto ciò che è in mio potere per garantire la mobilità degli italiani e limitare i disagi, a partire da un regolare servizio del trasporto ferroviario su alta velocità e Intercity. Il rispetto per un sindacato che sciopera si accompagna ad altrettanto rispetto per tutti i sindacati e lavoratori che venerdì faranno una scelta diversa”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, replicando alle dichiarazioni di Cgil e Filt sullo sciopero di venerdì 20 novembre.

CGIL E FILT “SALVINI PARLA DI COSE CHE NON CONOSCE”

“Il Ministro Salvini, come al solito, parla di cose che non conosce anche perché probabilmente non ha mai dovuto scioperare nella sua vita”. A dichiararlo Cgil e Filt, replicando alle parole del Ministro dei Trasporti sullo sciopero generale del 20 novembre. “La Commissione di garanzia infatti – proseguono Cgil e Filt – sta negando ai lavoratori di alcuni settori dei trasporti come il trasporto aereo e ferroviario, quello che lui definisce libertà di scelta, impedendo il diritto ad uno sciopero sacrosanto, usando motivazioni deboli che nascondono la mancanza delle strumentazioni necessarie ad una valutazione indipendente della legittimità degli scioperi. Non solo, in queste ore, la commissione sta tentando di impedire tale diritto anche a tanti lavoratori del trasporto pubblico con un’interpretazione dubbia delle norme. Su tale comparto respingeremo questo tentativo ed andremo avanti”. “Sul trasporto ferroviario – affermano infine Cgil e Filt – siamo invece certi che i lavoratori useranno le fasce consentite da altri scioperi per far sentire la propria voce, aiutati dalle dichiarazioni del Ministro stesso che, come sempre, hanno un effetto benefico sulla riuscita delle proteste”.

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