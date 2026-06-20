Terapia intensiva pediatrica, professionisti sardi in formazione al Bambino Gesù. Todde “State costruendo un servizio atteso da troppo tempo”

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha rivolto un messaggio di augurio e incoraggiamento ai medici anestesisti e agli infermieri dell’ARNAS “G. Brotzu” impegnati all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma in un percorso formativo di rianimazione pediatrica. Il gruppo di professionisti sardi si sta preparando in vista dell’apertura della terapia intensiva pediatrica in Sardegna, un servizio fondamentale per garantire cure più vicine, sicure e adeguate ai bambini e alle famiglie dell’Isola.

“Queste professioniste e questi professionisti della nostra terra stanno vivendo un’esperienza di altissimo valore umano e sanitario”, afferma la Presidente Todde. “Hanno il privilegio di formarsi in una delle realtà pediatriche più importanti del Paese e la responsabilità di riportare in Sardegna competenze decisive per costruire un servizio atteso da troppo tempo”. “La futura terapia intensiva pediatrica rappresenta un passaggio fondamentale per la sanità sarda. Significa rafforzare la rete delle cure, ridurre la necessità di trasferimenti fuori dall’Isola e dare una risposta concreta alle famiglie nei momenti più delicati”, prosegue la Presidente. “A loro va il ringraziamento della Regione e di tutta la comunità sarda. Il loro impegno, la loro competenza e la loro dedizione contribuiranno a rendere più forte la sanità pubblica della Sardegna”, conclude Todde.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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