MESSINA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, con la collaborazione del Comando Provinciale di Reggio Calabria, hanno sequestrato 4 chili di hashish e arrestato il corriere che li trasportava. Durante i consuetudinari controlli ai passeggeri ed ai veicoli in transito sullo Stretto, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno intimato l’alt a un’autovettura appena sbarcata dalla costa calabra, condotta da un uomo, già noto alle Forze dell’ordine, in evidente stato di agitazione.

I militari hanno rinvenuto, nell’intercapedine tra il tettuccio della macchina ed il rivestimento interno, 40 panetti, dal peso di 50 grammi ciascuno, di sostanza stupefacente del tipo hashish. Verificati i numerosi precedenti di polizia – anche per stupefacenti – dell’uomo, i Finanzieri hanno deciso di attivare i colleghi della Compagnia di Melito di Porto Salvo, competenti per territorio, per effettuare una perquisizione presso il suo domicilio. Lì sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro altri 2 kg di hashish, riportanti lo stesso logo dei panetti intercettati a Messina, ossia la bandiera della Spagna. La vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe portato, alle casse della consorteria criminale, circa 40.000 euro.

– foto screenshot video Guardia di Finanza –

