INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Lorenzo Sonego

si qualificano agli ottavi di finale del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all’Indian Wells Garden (duro, Plexipave, montepremi 9.495.555 dollari). Gli azzurri hanno battuti la coppia russa Rublev/Khachanov con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 12′ di gioco. Agli ottavi

Sinner-Sonego sfideranno la forte coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos (numero 5 del seeding), tra i favoriti per la vittoria finale.

Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).