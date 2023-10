PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del “China Open” (Atp 500 – montepremi 3.633.975

dollari) che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic

Green Tennis Centre di Pechino. Agli ottavi l’azzurro, sesto in tabellone, ha superato agevolmente il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 38 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-0.

Ai quarti Sinner affronterà il vincitore della sfida tra il danese Holger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov.

– foto: LivePhotoSport –

(ITALPRESS).