ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz chiude in testa l’anno solare 2025 per quanto riguarda la classifica Atp. Dopo la finale alle Finals di Torino, lo spagnolo (che già aveva ottenuto la matematica certezza della vetta con le tre vittorie nel girone) si assesta a 12.050 punti. Resta però vicino, al numero 2, Jannik Sinner, col secondo titolo consecutivo a Torino in tasca e 11.500 punti. Per una sfida che riprenderà, dopo i sorpassi e controsorpassi di quest’anno, già dall’inizio del 2026.

Intanto, il 22enne di Murcia può festeggiare un grande traguardo: nella storia del ranking Atp, solo Federer, Nadal, Djokovic e Murray hanno concluso una stagione con più di 12mila punti all’attivo.

Per l’Italia, in ogni caso, si conclude un’annata storica anche grazie a Lorenzo Musetti, per la prima volta in Top 10 a fine stagione e oggi 8° a quota 4.040, con una posizione guadagnata ai danni di Ben Shelton.

A scalare posizioni tra i migliori, però, è soprattutto Felix Auger-Aliassime, che con la semifinale raggiunta alle Finals migliora il suo best ranking (numero 6 nel 2022), piazzandosi 5° con 4.245 punti.

LA TOP TEN ATP

1. Carlos Alcaraz (Esp) 12.050 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 11.500 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.160 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.830 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.245 (+3)

6. Taylor Fritz (Usa) 4.135 (–)

7. Alex De Minaur (Aus) 4.135 (–)

8. Lorenzo Musetti (Ita) 4.040 (+1)

9. Ben Shelton (Usa) 3.970 (-4)

10. Jack Draper (Gbr) 2.990 (–)

GLI ALTRI ITALIANI

22. Flavio Cobolli 2.025 (–)

26. Luciano Darderi 1.609 (–)

39. Lorenzo Sonego 1.265 (–)

56. Matteo Berrettini 945 (–)

63. Matteo Arnaldi 883 (–)

74. Mattia Bellucci 766 (-1)

87. Luca Nardi 699 (-2)

128. Francesco Passaro 485 (–)

139. Andrea Pellegrino 438 (+1)

148. Matteo Gigante 407 (+3)

151. Giulio Zeppieri 405 (+3)

